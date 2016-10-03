Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
03/10/2016 16:02
Премия Рунета-2013

Юридический бизнес

Новости

Версия для печати

Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве

1/3
15:55 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.

Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте. Программа мероприятия включает актуальные вопросы юридической составляющей взаимоотношений российского и китайского бизнеса.

Ключевые темы для обсуждения:

Реформа корпоративного законодательства в Китае;
Защита прав инвесторов в России и Китае, включая проблемы арбитража и рассмотрения споров;
Специфика таможенного законодательства обеих стран;
Сертификация продукции (Россия и Китай);
Регулирование инвестиций в Китае (M&A китайских компаний);
Особенности сделок M&A в России с участием иностранных инвесторов;
Финансовый рынок и банковский сектор Китая и Гонконга;
Интеллектуальная собственность;
Ответственность за экономические преступления в России и Китае;
Специфика интернет-предпринимательства и регулирование интернета;
Юридические особенности ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Среди приглашенных спикеров:

Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Михаил Гальперин, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации;
Татьяна Голендеева, Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;
Кирилл Степанов, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Лариса Валуева, Руководитель блока «Правовой» Промсвязьбанка;
Хуан Даосю, Профессор, Председатель Научно-исследовательского центра российского права Политико-юридического университета Китая, Первый консультант юридической фирмы DHH, Кавалер Ордена дружбы РФ;
Владислав Колосков, Заместитель Директора Правового департамента ПАО «Сбербанк России»;
Александр Молотников, Председатель Правления Русско-Китайского Юридического Общества, доцент Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Олег Ремыга, Руководитель направления Китай, Московская школа управления СКОЛКОВО;
Дмитрий Толоконников, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам Российского Фонда Прямых Инвестиций;
Ольга Худокормова, Вице-президент по правовым и корпоративным вопросам АО «Национальная Нефтегазовая Компания»;
Тереза Ченг, Председатель Международного арбитражного центра Гонконга;
Линда Янг, Партнер, Председатель совета директоров Yingke.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве

15:55 03/10/2016 Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Блогер Носик приговорён к штрафу в размере 500 тыс руб по делу об экстремизме

14:16 03/10/2016 Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей известному блогеру Антону Носику, признанному виновным в экстремизме из-за статьи про Сирию, передаёт в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова не признали своей вины

13:27 03/10/2016 Пятеро подсудимых по делу об убийстве Бориса Немцова не признали своей вины в совершении убийства известного политика, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Арест имущества экс-главы "РусГидро" и его бывшей супруги законен - суд

14:32 03/10/2016 Басманный суд Москвы признал законным наложение ареста на имущество Екатерины Дод, бывшей супруги экс-главы компании "РусГидро" Евгения Дода, обвиняемого в растрате 73,2 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера