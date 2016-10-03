Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве

15:55 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.

Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте. Программа мероприятия включает актуальные вопросы юридической составляющей взаимоотношений российского и китайского бизнеса.

Ключевые темы для обсуждения:

Реформа корпоративного законодательства в Китае;

Защита прав инвесторов в России и Китае, включая проблемы арбитража и рассмотрения споров;

Специфика таможенного законодательства обеих стран;

Сертификация продукции (Россия и Китай);

Регулирование инвестиций в Китае (M&A китайских компаний);

Особенности сделок M&A в России с участием иностранных инвесторов;

Финансовый рынок и банковский сектор Китая и Гонконга;

Интеллектуальная собственность;

Ответственность за экономические преступления в России и Китае;

Специфика интернет-предпринимательства и регулирование интернета;

Юридические особенности ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Среди приглашенных спикеров:

Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

Михаил Гальперин, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации;

Татьяна Голендеева, Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;

Кирилл Степанов, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

Лариса Валуева, Руководитель блока «Правовой» Промсвязьбанка;

Хуан Даосю, Профессор, Председатель Научно-исследовательского центра российского права Политико-юридического университета Китая, Первый консультант юридической фирмы DHH, Кавалер Ордена дружбы РФ;

Владислав Колосков, Заместитель Директора Правового департамента ПАО «Сбербанк России»;

Александр Молотников, Председатель Правления Русско-Китайского Юридического Общества, доцент Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;

Олег Ремыга, Руководитель направления Китай, Московская школа управления СКОЛКОВО;

Дмитрий Толоконников, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам Российского Фонда Прямых Инвестиций;

Ольга Худокормова, Вице-президент по правовым и корпоративным вопросам АО «Национальная Нефтегазовая Компания»;

Тереза Ченг, Председатель Международного арбитражного центра Гонконга;

Линда Янг, Партнер, Председатель совета директоров Yingke.