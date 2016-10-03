Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву" состоится 27 октября в Москве
МОСКВА, 3 окт - РАПСИ. Конференция "Россия и Китай: партнеры по праву", организованная LF Academy и Русско-Китайским Юридическим Обществом при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума, состоится 27 октября в Москве.
Для регистрации на конференцию необходимо заполнить заявку на сайте. Программа мероприятия включает актуальные вопросы юридической составляющей взаимоотношений российского и китайского бизнеса.
Ключевые темы для обсуждения:
Реформа корпоративного законодательства в Китае;
Защита прав инвесторов в России и Китае, включая проблемы арбитража и рассмотрения споров;
Специфика таможенного законодательства обеих стран;
Сертификация продукции (Россия и Китай);
Регулирование инвестиций в Китае (M&A китайских компаний);
Особенности сделок M&A в России с участием иностранных инвесторов;
Финансовый рынок и банковский сектор Китая и Гонконга;
Интеллектуальная собственность;
Ответственность за экономические преступления в России и Китае;
Специфика интернет-предпринимательства и регулирование интернета;
Юридические особенности ведения бизнеса на Дальнем Востоке.
Среди приглашенных спикеров:
Александр Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Михаил Гальперин, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации;
Татьяна Голендеева, Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы;
Кирилл Степанов, Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Лариса Валуева, Руководитель блока «Правовой» Промсвязьбанка;
Хуан Даосю, Профессор, Председатель Научно-исследовательского центра российского права Политико-юридического университета Китая, Первый консультант юридической фирмы DHH, Кавалер Ордена дружбы РФ;
Владислав Колосков, Заместитель Директора Правового департамента ПАО «Сбербанк России»;
Александр Молотников, Председатель Правления Русско-Китайского Юридического Общества, доцент Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;
Олег Ремыга, Руководитель направления Китай, Московская школа управления СКОЛКОВО;
Дмитрий Толоконников, Заместитель Генерального директора по правовым вопросам Российского Фонда Прямых Инвестиций;
Ольга Худокормова, Вице-президент по правовым и корпоративным вопросам АО «Национальная Нефтегазовая Компания»;
Тереза Ченг, Председатель Международного арбитражного центра Гонконга;
Линда Янг, Партнер, Председатель совета директоров Yingke.