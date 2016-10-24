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Состоялась конференция о новом регулировании арбитража при поддержке ПМЮФ

Теги: Петербургский международный юридический форум, Москва, Россия
14:03 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Конференция "Арбитраж в центре внимания. Почему пришло время для использования альтернативных способов разрешения споров?", организованная LF Academy и Арбитражным центр при АНО "Институт современного арбитража" (ИСА) при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ), собрала юристов и представителей бизнеса для обсуждения актуальных проблемы нового регулирования арбитража в России.

Об этом РАПСИ сообщили в LF Academy. В ходе конференции был освещен ряд вопросов в связи с вступлением в силу 1 сентября 2016 года ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ", а также изменениями в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ, Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ и Законе РФ "О международном коммерческом арбитраже".

На участие в мероприятии были приглашены юристы и представители бизнеса, известные своей как практической, так и научной деятельностью. Специалисты обсудили, почему новый институт арбитража интересен для бизнеса, а также проанализировали практические аспекты применения нового законодательства.

Открыл конференцию заместитель Министра юстиции РФ Михаил Гальперин, в своем выступлении он отметил важность конференции и уникальную возможность обсудить ряд ключевых норм нового законодательства об арбитраже.

В рамках сессии "Новое регулирование арбитража" эксперты обсудили основные практические вопросы применения нового законодательства об арбитраже, среди которых порядок составления арбитражных оговорок, нарушение публичного порядка как основание для отмены арбитражного решения, новеллы АПК и ГПК РФ в контексте арбитража.

Спикерами сессии выступили: представитель арбитражного центра при АНО "ИСА" Андрей Горленко, адвокат коллегии "Делькредере" Мария Ерохова, партнер адвокатского бюро "Резник, Гагарин и партнеры" Сергей Косоруков, партнер международной юридической фирмы "Dentons" Роман Зайцев, а также партнер международной юридической фирмы "King & Spalding" Илья Рачков.

Модератором второй сессий "Новые условия для разрешения сложных бизнес-споров в арбитраже и последние мировые тенденции в сфере арбитража" выступил Руслан Ибрагимов, член правления – вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО "МТС".

Выступления были посвящены корпоративным спорам в третейских судах в России и за рубежом, новым перспективам рассмотрения косвенных исков в арбитраже, проблеме множественности лиц и требований в арбитраже, институту бифуркации арбитражного разбирательства. В ходе сессии спикеры также обсудили новеллы законодательства о международном коммерческом арбитраже и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также последние тенденций в иностранных юрисдикциях.

Спикерами выступили: старший юрист международной юридической фирма "Norton Rose Fulbright" Андрей Панов, партнер адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Дмитрий Степанов, профессор кафедры гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова Антон Асосков, партнер Withers LLP Татьяна Меньшенина, председатель Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты (2006-2012) Йохан Гернандт.

В ходе конференции также состоялась презентация Арбитражного центра при АНО "Институт современного арбитража".

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Состоялась конференция о новом регулировании арбитража при поддержке ПМЮФ

14:03 24/10/2016 Конференция "Арбитраж в центре внимания. Почему пришло время для использования альтернативных способов разрешения споров?", организованная LF Academy и Арбитражным центр при АНО "Институт современного арбитража" (ИСА) при поддержке Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ), собрала юристов и представителей бизнеса для обсуждения актуальных проблемы нового регулирования арбитража в России.
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