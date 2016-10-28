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Управляющие учредили Национальный союз профессионалов антикризисного управления

Теги: Россия
15:48 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Участники Уральского форума арбитражных управляющих приняли решение о создании Национального союза профессионалов антикризисного управления, сообщил РАПСИ пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Радмир Рахимов.

Инициаторами создания союза выступили ряд саморегулируемых (СРО) организаций арбитражных управляющих, управляющие и Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (ОРПАУ).

По словам президента нового союза Сергея Беляева, главная задача нового объединения – сплотить все силы, которые имеют отношения к антикризисной сфере, для решения задач, связанных с подъемом экономики России. Новая организация будет «добиваться, чтобы в стране заработал инструмент финансового оздоровления предприятий, находящихся в предбанкротном состоянии». «На сегодняшний день в 99% случаев введение внешнего управления на такие предприятия заканчивается банкротством и реализацией имущества, тогда как в европейских странах принципиально иные цифры», - отметил глава союза.

Член Центрального комитета ОРПАУ Иван Рыков заявил, что «Национальный союз профессионалов антикризисного управления – это организация, «созданная снизу», поэтому она будет более эффективно достигать своих целей». Председатель оргкомитета Уральского форума Евгений Исаков остался доволен итогами мероприятия: «Я рад что на форуме произошло такое историческое событие, как появление союза антикризисных управляющих. Очень важно, что участники сообщества взяли судьбу в свои руки. Приятно наблюдать такую эволюцию отношений».

А директор Центра проблем банкротства Алексей Юхнин появление нового института воспринял сдержанно: «Задекларированные цели хороши, но только время покажет, разойдутся слова с делами или нет. В любом случае, хорошо, что в профессиональном сообществе постоянно идут поиски новых форматов деятельности».

Уральский форум арбитражных управляющих с 2012 года стал общероссийской площадкой, как для обсуждения актуальных вопросов антикризисного управления, так и для общения представителей всех заинтересованных сторон в сфере банкротства. На пятом форуме, который проходил 27-28 октября, принимали участие специалисты и эксперты из 30 субъектов РФ. На ней участники презентовали первую профессиональную премию «Арбитражный управляющий года».

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Управляющие учредили Национальный союз профессионалов антикризисного управления

15:48 28/10/2016 Участники Уральского форума арбитражных управляющих приняли решение о создании Национального союза профессионалов антикризисного управления, сообщил РАПСИ пресс-секретарь Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Радмир Рахимов.
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