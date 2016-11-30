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Первый Всероссийский чемпионат Kutafin Legal Cup состоится 9 декабря

Теги: Образование, Москва, Россия
10:56 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Первый Всероссийский кейс-чемпионат среди студенческих команд Kutafin Legal Cup состоится 9 декабря.

Для участия в чемпионате зарегистрировались 45 университетских команд. Участники мероприятия попытаются апробировать модель работы юридической фирмы, где несколько практик юридической компании ищут выход из проблемной ситуации.

В деловой игре участники мероприятия должны будут показать знания в области корпоративного права, практики слияний и поглощений, налоговой оптимизации, законодательства о банкротстве, а также продемонстрировать свое представление о структурировании финансово-промышленных групп и создании оптимальной управленческой структуры предприятия. Команды будут решать бизнес-кейс – реальную задачу или проблему, стоящую перед компанией. 

Кейс-чемпионат проводит юрфирма ФБК Legal совместно с Институтом бизнес-права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках международной конференции «Бизнес в России».

Мероприятие состоится в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА, Москва, Садовая-Кудринская улица, 9).

Более подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

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Первый Всероссийский чемпионат Kutafin Legal Cup состоится 9 декабря

10:56 30/11/2016 Первый Всероссийский кейс-чемпионат среди студенческих команд Kutafin Legal Cup состоится 9 декабря.
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