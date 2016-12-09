Форум "Молодые юристы России - 2016" состоялся 2-3 декабря в Москве

ОД "Молодые юристы России"

21:53 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек - РАПСИ. III Всероссийский образовательный форум «Молодые юристы России - 2016», организованный при поддержке Министерства образования и науки РФ, состоялся 2-3 декабря в Москве.

Форум был приурочен ко Дню юриста, который был установлен указом Президента России Владимира Путина 4 февраля 2008 года. В мероприятии приняли участие более 400 прошедших конкурсный отбор молодых юристов из 52 регионов России.

Благодаря широкому и разностороннему списку выступающих, была достигнута основная цель форума — дать молодым юристам информацию о действительном положении дел в сфере юриспруденции, актуальных вопросах в различных сферах права и разрыве между программами высшего образования и реальными потребностями профессии. Также участникам удалось обсудить современные направления в юриспруденции по автоматизации права.

На торжественном открытии форума с приветственным словом выступил руководитель общественного движения «Молодые юристы России» Сергей Бруев, поздравив студентов юридических факультетов и практикующих юристов с профессиональным праздником.

Первым с участниками форума поделился опытом член Общественной палаты РФ, адвокат Анатолий Кучерена. Комментируя правоприменительную практику в нашей стране, он отметил, что «мы часто слышим, что мы ничего не можем сделать, потому что у нас так работает суд, правоохранительные органы». «Да, могу согласиться с этим, но не могу согласиться с тем, что сегодня у каждого из нас нет возможности бороться, добиваться, требовать», - сказал он. Российский государственный деятель, адвокат Павел Астахов также выступил в первый день форума и рассказал о карьерном росте современного юриста: «Чтобы не иметь конкурентов, лучше выбирать самый сложный путь».

Адвокат Владимир Плигин считает, что «мы должны понимать, что в центре нормы не сама норма, в центре нормы – человек». По его мнению, «при осуществлении любой нормы ориентация на человека, на понимание его роли, на понимание его места в этой конструкции исключительно важна». Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов затронул тему правоприменения в сфере бизнеса. «Невозможно создать абсолютно независимый суд, абсолютно правовое государство, если в стране нет потребности на него», - считает бизнес-омбудсмен.

Адвокат Илья Новиков выступил на тему «Профессия адвоката: почему ей не учат в ВУЗе и есть ли у нее будущее?», заострив внимание участников форума на важности системного развития адвокатской профессии. «Наша адвокатура не сложилась, не состоялась как институт обеспечивающий качество юридических услуг населению», - сказал эксперт.

На форуме выступили более 40 спикеров из числа известных адвокатов, партнеров ведущих юридических фирм, депутатов Государственной Думы РФ, представителей Конституционного суда РФ, глав юридических департаментов государственных корпораций и крупнейших частных компаний, общественных деятелей. В частности, перед участниками форума выступили председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, руководитель Секретариата Конституционного суда РФ Владимир Сивицкий, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп» Роман Бевзенко, начальник управления защиты прав потребителей Олег Прусаков, Финансовый омбудсмен Павел Медведев, основатель коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин, председатель координационного совета Союза добровольцев РФ, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова, председатель Комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев и Уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов.