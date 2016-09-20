Арбитражные управляющие подготовили поправки в закон о банкротстве граждан

18:01 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ. Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих (ОРПАУ) подготовил для обновленной Государственной Думы свой вариант поправок в законодательство о банкротстве граждан, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

"Законопроект будет внесен на рассмотрение, как только избранные депутаты приступят к своим обязанностям. Сейчас он обсуждается в рабочей группе Координационного совета Союза СРО арбитражных управляющих", — отмечается в сообщении.

Арбитражные управляющие предлагают применять различный подход для граждан, имеющих крупные долги, имущество и доходы, совершивших подозрительные сделки, и для тех, кто в силу объективных причин попал в сложную ситуацию, и не имеет имущества и дохода, чтобы нести судебные издержки.

"Упрощенная процедура банкротства будет занимать три месяца и позволит гражданам избавиться от долгового рабства фактически в уведомительном порядке. Однако есть и инструмент контроля: в течение трех лет кредиторы (если появляются сомнения насчет наличия у банкрота доходов или имущества) могут через суд вводить обычную процедуру банкротства. Причем, финансировать ее они будут самостоятельно. Вознаграждение арбитражного управляющего в упрощенной процедуре можно даже снизить с нынешних 25 тысяч до 10 тысяч рублей, это зависит от круга обязанностей и рисков для них", — говорится в сообщении.

По мнению арбитражных управляющих, данные поправки позволят создать баланс интересов, отсутствие которого приводит к тому, что количество процедур банкротства оказалось значительно ниже прогнозов.

"Идея о введении для граждан без имущества и доходов отдельной упрощенной процедуры банкротства, озвучивалась профсоюзом еще в мае этого года. Сейчас почти всеми достигнуто понимание того, что это действительно необходимо", — отметил член Центрального комитета ОРПАУ Иван Рыков.

Уведомление о начале разработки созвучного законопроекта на эту тему 16 сентября опубликовало Минэкономразвития. Арбитражные управляющие полагают, что министерство взяло в основу законопроекта тезисы, которые были получены от ОРПАУ в мае этого года. Однако они выражают опасение, что авторы могут "перегнуть палку" в упрощении, выведя из банкротства физлиц также и арбитражных управляющих.

"Даже из упрощенной процедуры банкротства невозможно изъять такие специфические функции арбитражного управляющего, как, например, проверка достоверности сведений, анализ признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, раскрытие информации о банкротстве. Возлагать эти функции на кого-то еще, и тем более на самого должника — это неэффективное и опасное решение", — сказал руководитель Координационного совета Союза СРО арбитражных управляющих Эдуард Олевинский.

Арбитражные управляющие объявили о готовности делегировать своего представителя в рабочую группу Минэка по подготовке данного законопроекта.