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Правительство поддержало проект о запрете бэби-боксов в России - Мизулина

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Теги: Законотворчество, Правительство РФ, Елена Мизулина, Москва, Россия
09:27 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на бэби-боксы для анонимного оставления детей, сообщается на официальном сайте автора документа Елены Мизулиной.

"Сегодня стало известно о том, что правительство РФ дало положительный официальный отзыв на подготовленный сенатором Еленой Мизулиной совместно с экспертами общественной организации "Родительское Всероссийское Сопротивление" законопроект "О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" и в Кодекс РФ об административных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения", — сообщается на сайте.

Мизулина отмечает, что кабмин посчитал целесообразным запрет на бэби-боксы по причине необходимости выполнения Россией положений Конвенции о правах ребенка. Поясняется, что существование в ряде регионов РФ специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6-9 и 19 данного международного договора. Таким образом, правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний.

Кроме того, Мизулина выразила признательность правительству за поддержку проекта, подчеркнув, что "указанные замечания могут быть легко устранены ко второму чтению".

Законопроект сенатора предусматривает административную ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. За это правонарушение предлагается ввести административный штраф в размере от 1 миллиона до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

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Правительство поддержало проект о запрете бэби-боксов в России - Мизулина

09:27 28/09/2016 Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на бэби-боксы для анонимного оставления детей, сообщается на официальном сайте автора документа Елены Мизулиной.
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