Минюст рассказал о совершенствовании порядка статучета данных о преступности

10:16 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Министерством юстиции России разработаны проекты нормативных правовых актов, направленных на совершенствование порядка статистического учета данных о преступности, говорится в сообщении ведомства.

Проект федерального законопроекта «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части совершенствования положений о порядке осуществления Генеральной прокуратурой Российской Федерации государственного единого статистического учета» направлен на обеспечение доступности и открытости данных статистики. Предлагается размещать в сети Интернет в форме открытых данных статистическую информацию, полученную в ходе осуществления Генпрокуратурой РФ по ведению государственного единого статистического учета и доступную неограниченному кругу лиц. По информации ведомства, объем раскрытия информации будет устанавливаться приказом Генерального прокурора России, что обеспечит баланс между открытием первичных данных и сохранением режима ограниченного доступа для специальной информации.

Также предлагается законодательно закрепить средство сбора и анализа первичной статистической информации – государственную автоматизированную систему правовой статистики и установить полномочия Генпрокуратуры РФ по обеспечению функционирования программно-аппаратных средств.

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» ведение государственного единого статистического учета в сфере уголовно-правовой статистики возложено на Генпрокуратуру. Вместе с тем ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» предусмотрено, что СК России самостоятельно утверждает порядок формирования и представления форм федерального статистического наблюдения о следственной работе. В целях обеспечения единого порядка формирования отчетности ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» планируется привести в соответствие с ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации».

В сообщении ведомства говорится, что положение о государственной автоматизированной системе правовой статистики планируется утвердить указом Президента России. Согласно проекту указа система является средством ведения государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, данных о состоянии преступности, раскрываемости преступлений, состоянии и результатах следственной работы и прокурорского надзора.

Еще одним проектом Президента РФ предлагается утвердить Положение о государственном едином статистическом учете данных о преступности. Положением предусматривается введение единой системы нумерации сообщений о преступлении, данных об уголовных делах или материалах проверки сообщений о преступлениях на всей территории РФ. «Это позволит установить местонахождение уголовного дела в случае передачи его по подследственности из одного субъекта Российской Федерации в другой либо направления в центральные аппараты соответствующих правоохранительных органов для производства предварительного расследования в связи с их многочисленной перерегистрацией», - считает Минюст. Установление единого порядка организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в правоохранительных органах РФ будет способствовать предупреждению нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении таких сообщений, отметило ведомство.