ГД в I чтении одобрила законопроект об увеличении объема рекламы в печатных СМИ

RIA Novosti

13:41 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении законопроект об увеличении доли рекламы в печатных СМИ до 45% от объема одного номера издания, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Ведомство отмечает, что действующее законодательство ограничивает эту долю 40%. Поправки подготовила ФАС во исполнение указания президента об изменении закона "О рекламе".

"Предлагаемое увеличение объема рекламы в печатных средствах массовой информации направлено на поддержку печатных СМИ для обеспечения возможности получения дополнительного финансирования, при этом соблюдаются интересы потребителей с точки зрения защиты их от чрезмерного количества рекламы", — сказал замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.