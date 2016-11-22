Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о борьбе с терроризмом

15:50 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя - РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом», говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Федеральный закон был принят Государственной Думой РФ 11 ноября и одобрен Советом Федерации 16 ноября.

Этим законом ратифицируется соглашение между РФ и Китаем о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанное в Пекине 27 сентября 2010 года.

Реализация соглашения будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, отмечается в сообщении. Соглашение содержит положения, касающиеся совместного принятия мер в целях выявления и эффективного пресечения деяний, связанных с подготовкой и осуществлением террористических актов. В частности, соглашением предусматриваются обмен информацией в рамках сотрудничества по предупреждению и борьбе с преступной деятельностью в области терроризма, сепаратизма и экстремизма и проведение в этих целях регулярных встреч и консультаций, а также сотрудничество в борьбе с такой деятельностью в приграничных районах сторон.

Кроме того, предусматривается содействие в расследовании уголовных дел по запросу одной из сторон, а также укрепление сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности, обмена техникой, освоения и совершенствования специальной техники, совместного производства специальных средств и оборудования на основе отдельных соглашений. Соглашение не содержит правил иных, чем предусмотренные законодательством РФ, и соответствует ранее принятым Россией международным обязательствам в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.