ФПА высказала позицию по поправкам в закон о бесплатной юридической помощи

Федеральная палата адвокатов

16:41 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ. Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ направила председателю Госдумы России Вячеславу Володину письмо, в котором содержится правовая позиция относительно законопроекта о внесении поправок в Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», сообщили РАПСИ в ФПА.

Поддержав инициативу по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) социально незащищенным гражданам России, ФПА в то же время высказала серьезные замечания по законопроекту, подготовленному членом Совета Федерации Владимиром Лаптевым.

Так, в действующую редакцию пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», касающуюся такого вида БЮП, как составление заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера, предлагается включить новый документ — «обращение». ФПА считает данное предложение некорректным, так как термин «обращение» используется в правоприменительной практике в качестве обобщенного понятия нескольких видов письменных или электронных документов, адресованных органам власти и должностным лицам, а также устного обращения граждан.

Не поддерживает ФПА и предложение дополнить указанную норму перечнем, конкретизирующим стадии, на которых возможно оказание данной помощи. Действующая норма, считают в федеральной палате, «носит универсальный характер, дополнительной детализации не требует, а ее предлагаемая редакция может ограничить право неимущего гражданина на получение БЮП».

Необоснованной и нецелесообразной названа также поправка, согласно которой в часть 8 статьи 18 ФЗ предлагается изменить срок представления адвокатскими палатами субъектов РФ сводного отчета об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами. В ее принятии никакой необходимости нет, считает ФПА.

Разделяя мнение разработчика законопроекта о необходимости предоставления права на оказание БЮП самой обездоленной категории россиян — гражданам без определенного места жительства, ФПА считает необходимым существенно доработать предложение. Палата предлагает дополнить часть 1 статьи 20 ФЗ пунктом 51 — о предоставления права на получение БЮП гражданам без определенного места жительства при условии их постановки на учет в специальном органе, осуществляющем меры социальной поддержки, либо в специальном учреждении социальной помощи для таких лиц.

«Применение предлагаемой правовой нормы в настоящее время будет затруднено из-за отсутствия надлежащего механизма реализации права бездомных лиц на получение бесплатной юридической помощи, который обеспечивал бы баланс защиты прав и законных интересов иных субъектов этих правоотношений. Без принятия необходимых организационных и медико-санитарных мер наделение правом бездомных лиц на получение бесплатной юридической помощи создаст реальную угрозу здоровью как адвокатов, сотрудников государственных юридических бюро или студентов юридических клиник, к которым могут обратиться бездомные лица, как правило, страдающие педикулезом, туберкулезом и иными опасными инфекционными заболеваниями, так и других граждан при посещении ими мест оказания бесплатной юридической помощи», — отметила ФПА.

Не усматривают в ФПА и необходимости дополнить абзац 1 части 1 статьи 28 Федерального закона положением, согласно которому на государственные юридические бюро, адвокатские и нотариальные палаты возлагается обязанность осуществлять правовое информирование и правовое просвещение граждан. В настоящее время эта обязанность возложена на органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения.

А вот предложение Лаптева о дополнении пункта 1 части 3 статьи 20 ФЗ положением о предоставлении гражданам бесплатной юридической помощи в виде представительства интересов в судах, государственных и муниципальных органах, иных организациях по вопросам признания права на страховую пенсию и включения в стаж периодов работы для назначения страховой пенсии должно быть поддержано, считают в ФПА РФ.

В письме содержится просьба довести позицию ФПА РФ до сведения депутатов Государственной Думы России, чтобы мнение профессионального сообщества было учтено при принятии решения по данному законопроекту.