Минюст разрабатывает законопроект, касающийся изъятия жилья по решению суда

10:53 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Минюст России разрабатывает проект федерального закона, направленный на защиту прав кредитора в части исполнения судебного решения о взыскании долга, а также прав должника на жилье, говорится на сайте ведомства.

Законопроект разрабатывается в целях реализации постановления Конституционного Суда (КС) РФ по делу о проверке конституционности положения абзаца 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК) в связи с жалобами граждан Ф. Гумеровой и Ю. Шикунова. Предметом рассмотрения КС РФ по делу стал запрет на обращение взыскания по исполнительным документам на принадлежащее гражданину-должнику жилое помещение, если оно является для него и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания.

Суд указал, что федеральному законодателю надлежит определить пределы действия данного запрета с тем, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора в случае, когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. Одновременно необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.

Законопроектом планируется привести положения ГПК РФ и Федерального закона «Об исполнительном производстве» в соответствие с правовой позицией КС РФ и обеспечить государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора в части исполнения судебного решения о взыскании долга и обеспечить права гражданина-должника на жилище, отмечается в сообщении. Это позволит также улучшить ситуацию по взысканию задолженности со злостных неплательщиков алиментов и создаст условия для обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением при разводе родителей.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об исполнительном производстве».