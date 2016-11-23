Рейтинг@Mail.ru
 
23/11/2016 15:28
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Минюст разрабатывает законопроект, касающийся изъятия жилья по решению суда

Теги: Законотворчество, Министерство юстиции РФ, Москва, Россия
10:53 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ. Минюст России разрабатывает проект федерального закона, направленный на защиту прав кредитора в части исполнения судебного решения о взыскании долга, а также прав должника на жилье, говорится на сайте ведомства.

Законопроект разрабатывается в целях реализации постановления Конституционного Суда (КС) РФ по делу о проверке конституционности положения абзаца 2 части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК) в связи с жалобами граждан Ф. Гумеровой и Ю. Шикунова. Предметом рассмотрения КС РФ по делу стал запрет на обращение взыскания по исполнительным документам на принадлежащее гражданину-должнику жилое помещение, если оно является для него и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания.

Суд указал, что федеральному законодателю надлежит определить пределы действия данного запрета с тем, чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов кредитора в случае, когда по своим характеристикам соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище. Одновременно необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.

Законопроектом планируется привести положения ГПК РФ и Федерального закона «Об исполнительном производстве» в соответствие с правовой позицией КС РФ и обеспечить государственную, в том числе судебную, защиту конституционных прав кредитора в части исполнения судебного решения о взыскании долга и обеспечить права гражданина-должника на жилище, отмечается в сообщении. Это позволит также улучшить ситуацию по взысканию задолженности со злостных неплательщиков алиментов и создаст условия для обеспечения несовершеннолетнего ребенка жилым помещением при разводе родителей.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и федеральный закон «Об исполнительном производстве».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Минюст разрабатывает законопроект, касающийся изъятия жилья по решению суда

10:53 23/11/2016 Минюст России разрабатывает проект федерального закона, направленный на защиту прав кредитора в части исполнения судебного решения о взыскании долга, а также прав должника на жилье, говорится на сайте ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Расследование РАПСИ: как IKEA "платит" налоги в России

13:10 23/11/2016 В последние годы компания ИКЕА стала рекордсменом по количеству пройденных в России судов. В картотеке арбитражных дел зарегистрировано более 200 исков непосредственно к шведскому концерну. Общее количество судебных дел с его участием превысило 560. Вызывает недоумение, из-за чего у шведского производителя и продавца мебели могли возникнуть настолько большие проблемы с законом в России?

Адвокатам не нужно разрешение следствия для свидания с клиентом в СИЗО – КС

14:30 23/11/2016 Конституционный суд РФ подтвердил свою позицию о свиданиях адвокатов с клиентами в СИЗО: защитники не обязаны предоставлять сотрудникам изоляторов дополнительные документы, в том числе разрешения следователей на встречу со своими подзащитными. Суд отметил, что любой отказ в допуске адвоката в СИЗО должен быть мотивирован и не ограничиваться ссылкой на отсутствие некой бумаги.

Новое уголовное дело экс-полковника ГРУ Квачкова направлено в суд

13:01 23/11/2016 Приволжский окружной военный суд Мордовии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Владимира Квачкова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает в среду прокуратура.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера