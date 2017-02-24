В ГД внесен проект о лишении судьи полномочий из-за отмены трех его решений

РАПСИ

15:35 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. В Госдуму РФ внесен законопроект о досрочном прекращении судьи полномочий, если суды вышестоящих инстанций отменили принятые им решения три раза, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "речь идет только о полной отмене решения судьи, принятого им с судебной ошибкой или ставшее следствием злоупотребления судьей своих полномочий, что должно быть отражено в решении суда вышестоящей инстанции". Инициатором законопроекта выступает сенатор Сергей Калашников.

Законопроект о внесении изменения в статью 14 закона "О статусе судей в РФ" направлен на повышение качества и объективности судопроизводства. При этом отмечается, что данное основание не распространяется на решения судов присяжных или иные судебные решения, принимаемые коллегиально, а только на решения судьи, если они принимаются им единолично. Также оно не распространяется на случаи, если вышестоящий суд принимает решение об изменении решения судьи.

В документе отмечается, что дополнение перечня оснований для досрочного прекращения полномочий судьи станет еще одним фактором, обеспечивающим снижение неправосудных и несправедливых решений. Судья, учитывая тот факт, что отмена его решения в результате низкой квалификации будет являться основанием для прекращения его полномочий, будет стремиться в максимальной степени обеспечивать соблюдение законности, в том числе без процессуального упрощенчества, некорректного и даже откровенно грубого отношения к субъектам процесса.

Принятие законопроекта потребует и изменение системы статистических показателей деятельности судов в части введения показателя количества отменённых решений вышестоящими судами как положительной оценки их деятельности, говорится в пояснительной записке к документу.