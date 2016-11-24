Опубликован доклад о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2015 год

17:03 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. В 2015 году и в первом полугодии 2016 года во исполнение федеральных законов было принято 835 нормативных правовых актов — указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля докладе о результатах мониторинга правоприменения в России за 2015 год.

В доклад включены результаты мониторинга выполнения решений Конституционного Суда (КС), постановлений Европейского Суда по правам человека и результаты мониторинга правоприменения по отраслям законодательства РФ. Так, в документе содержатся разделы, касающиеся участия граждан в охране общественного порядка, обеспечения законности и правопорядка в Вооруженных Силах, а также в таких областях, как государственное регулирование использования воздушного пространства России, противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, местное самоуправление, организация государственной гражданской службы и другие.

Наиболее динамично за указанный период развивалось законодательство РФ в сфере государственной гражданской службы, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организации местного самоуправления, осуществления капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, государственного регулирования использования воздушного пространства, отмечается в документе. Кроме того, продолжается работа по подготовке 33 проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства РФ и правоприменительной практики.

По поводу мониторинга выполнения решений КС РФ в докладе отмечается, что с 1 января 1992 года по 20 августа 2016 года судом было принято 197 постановлений, в соответствии с которыми были признаны не соответствующими Конституции РФ отдельные положения федеральных законов. В том числе в 2015 года было принято 20 таких постановлений, за истекший период 2016 года — 14. За период с 1992 года исполнено 162 постановления, в том числе в 2015 году — 17, за истекший период 2016 года — 10.

По состоянию на 20 августа 2016 года требуют выполнения 35 постановлений. Из них по 27 постановлениям соответствующие законопроекты внесены Правительством РФ в Государственную Думу либо поддержаны проекты федеральных законов, разработанные иными субъектами права законодательной инициативы. Федеральными органами исполнительной власти ведется работа по реализации 8 постановлений. Также продолжается работа по подготовке 33 проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства РФ и правоприменительной практики, отмечается в докладе.