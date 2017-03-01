В Госдуму внесен законопроет о регулировании работы OTT-сервисов

11:55 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы OTT-сервисов (аудивизуальные сервисы, так называемые онлайн-кинотеатры, предоставляющие за плату или с условием просмотра рекламы аудиовизуальный контент), говорится в материалах нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступают заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Шамсаил Саралиев (ЕР) и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР). Данным документом планируется внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Как отмечается в пояснительной записке, в последнее время все большее развитие получает технология ОТТ (Over the top), функционирующая на базе операторских сетей связи, в рамках которой предоставляются услуги, изменяющие традиционное поведение пользователей, модели общественного взаимодействия, ведения бизнеса и формирования информационных потоков. При этом деятельность таких субъектов рынка, оказывающих услуги вида ОТТ, как онлайн-кинотеатры и другие сетевые ресурсы, осуществляющие цифровую дистрибуцию видеоконтента, остается неурегулированной.

Законопроект предусматривает регулирование правового статуса аудиовизуальных сервисов, ориентированных на российского потребителя. К таковым отнесены сервисы, монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, либо предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке (за плату).

Законопроект вводит ограничение иностранного участия (иностранного контроля) над организаторами аудиовизуальных сервисов, доступ к которым ежедневно в течение месяца составляет более 100 тысяч находящихся на территории РФ пользователей информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети "Интернет", либо который предназначен преимущественно для пользователей, находящихся на территории одного субъекта РФ, и доступ к которому ежедневно в течение месяца составляет более 20 тысяч пользователей.

Аудиовизуальные сервисы с указанной выше посещаемостью подлежат включению в реестр аудиовизуальных сервисов. В то же время отмечается, что из правила об ограничении иностранного участия есть несколько исключений. В частности, исключения действуют для организаторов аудиовизуальных сервисов, являющихся хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства и для организаторов аудиовизуальных сервисов, предоставляющих доступ преимущественно к аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями сети "Интернет" — физическими лицами.

Порядок и критерии определения преимущественного содержания аудиовизуальной продукции, размещаемой пользователями сети "Интернет" — физическими лицами, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор). Кроме того, решение о допущении иностранных инвестиций в аудиовизуальный сервис, включенный в реестр, может принять Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Законопроект устанавливает запрет на использование аудиовизуального сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию.

Устанавливается механизм (процедура) удаления по требованию пользователя информации, распространяемой с нарушением законодательства РФ.

Контроль за соблюдением установленных законом требований осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор), который наделяется полномочиями направлять организаторам аудиовизуальных сервисов обязательные для исполнения требования, а также предупреждения о недопустимости нарушений законодательства. Также он может обратиться в суд с заявлением о запрете распространения на территории РФ аудиовизуального сервиса, нарушившего законодательство и неоднократно в течение года не исполнявшего требования об устранении нарушений.

В пояснительной записке также отмечается, что требования законопроекта не распространяются на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора аудиовизуального сервиса за его содержанием, а также на информационные системы, осуществляющие по запросу пользователя поиск в сети "Интернет" аудиовизуальной продукции и предоставляющие пользователю сведения об указателе страницы сайта в Интернете для доступа к запрашиваемой аудиовизуальной продукции, расположенной на сайтах в сети "Интернет", принадлежащих иным лицам.

Законопроект предусматривает также переходные положения в целях обеспечения проведения необходимых организационно-правовых процедур, требуемых для исполнения предусмотренных в нем нормативных предписаний.