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В ГД внесен на ратификацию договор с КНДР о взаимной помощи по уголовным делам

Теги: Государственная Дума, Китай, Россия
12:19 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между РФ и Корейской Народно-Демократической республикой (КНДР) о взаимной правовой помощи по уголовным делам, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Договор был подписан в Пхеньяне 17 ноября 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-корейского сотрудничества по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, стороны договора обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве и иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Договором определяется объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса о правовой помощи, порядок исполнения такого запроса.

При этом отмечается, что договор содержит иные правила, чем предусмотрены законодательством РФ. Согласно договору в правовой помощи может быть отказано, если исполнение соответствующего запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам запрашиваемой стороны. Уголовно-процессуальным кодексом РФ указанное основание для отказа в правовой помощи не предусмотрено.

Кроме того, договор содержит нормы, предметом регулирования которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Так, статьей 15 договора предусмотрены гарантии, предоставляемые вызываемому лицу. В связи с этим договор подлежит ратификации.

Документ не затрагивает вопросы, регулируемые договором о Евразийском экономическом союзе, и не противоречит иным международным договорам РФ, отмечается в пояснительной записке.

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В ГД внесен на ратификацию договор с КНДР о взаимной помощи по уголовным делам

12:19 28/11/2016 Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между РФ и Корейской Народно-Демократической республикой (КНДР) о взаимной правовой помощи по уголовным делам, говорится в материалах нижней палаты парламента.
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