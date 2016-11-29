Рейтинг@Mail.ru
 
29/11/2016 02:17
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Комитет ГД поддержал закон о выплате субсидий социально ориентированным НКО

Контекст
Теги: Некоммерческие организации (НКО), Законотворчество, Налоговое право, Государственная Дума, Москва, Россия
18:12 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), говорится на сайте нижней палаты парламента.

В сообщении отмечается, что наряду с выделением грантов предлагается предоставлять таким организациям субсидии, а также оказывать имущественную, организационную и информационную поддержку.

Данным документом планируется внести изменения в статью 78-1 Бюджетного кодекса РФ. Один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин охарактеризовал законопроект, как направленный на дальнейшее усилении поддержки социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые услуги.

Ранее Госдума приняла закон о введении специального правого статуса некоммерческой организации (НКО), которая оказывает общественно полезные услуги. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливаются налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей при переходе на новую систему контрольно-кассовой техники. Кроме того, законопроект устанавливает коэффициент-дефлятор при исчислении единого налога на вмененный доход на период 2017–2019 годов, а также уточняет порядок применения для индивидуальных предпринимателей вычета из ЕНВД на сумму выплат на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Кроме того, комитетом рекомендовано принять во втором и третьем чтении принять законопроекты о внесении изменений в бюджеты внебюджетных фондов на 2016 год.

В то же время комитет рекомендовал отклонить законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части совершенствования налогообложения в сфере недропользования. Депутаты высказались за то, чтобы предложить инициатору проекта — Законодательному собранию Калужской области — доработать его с учетом высказанных замечаний и предложений.

Также было рекомендовано отклонить в первом чтении законопроекты об освобождении от уплаты государственной пошлины лиц, получающих бесплатную юридическую помощь, об уменьшении для молодых семей минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, необходимого для получения освобождения от налогообложения доходов физических лиц, об увеличении размера социального налогового вычета, предоставляемого при оплате расходов за обучение в образовательных учреждениях и об установлении для граждан, получающих пенсии, возможности переноса некоторых имущественных налоговых вычетов на предшествующие налоговые периоды.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Комитет ГД поддержал закон о выплате субсидий социально ориентированным НКО

18:12 28/11/2016 Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), говорится на сайте нижней палаты парламента.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Обвиняемый в растрате 60 млн руб директор "СПТБ Звездочка" арестован

19:50 28/11/2016 Генеральный директор ЗАО "Специальная производственно-техническая база Звездочка" Константин Хрюкин, обвиняемый в совершении растраты в особо крупном размере, взят под стражу.

Суд по иску телекомпании "Пятница" взыскал долг за проект "Битва ресторанов"

16:55 28/11/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Телекомпания Пятница» о взыскании с индивидуального предпринимателя Никиты Козлова около 13 миллионов рублей долга по договорам на производство телефильма «Олигарх - ТВ» и проекта «Битва ресторанов», говорится в решении суда.

Компания Google подала в арбитраж Москвы очередной иск к ФАС РФ

15:25 28/11/2016 Компании Google Ireland Limited и Google Inc подали заявление в Арбитражный суд Москвы к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, говорится в материалах суда.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера