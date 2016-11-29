Комитет ГД поддержал закон о выплате субсидий социально ориентированным НКО

РАПСИ

18:12 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО), говорится на сайте нижней палаты парламента.

В сообщении отмечается, что наряду с выделением грантов предлагается предоставлять таким организациям субсидии, а также оказывать имущественную, организационную и информационную поддержку.

Данным документом планируется внести изменения в статью 78-1 Бюджетного кодекса РФ. Один из авторов инициативы, первый заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Дмитрий Вяткин охарактеризовал законопроект, как направленный на дальнейшее усилении поддержки социально ориентированных НКО, реализующих социально значимые услуги.

Ранее Госдума приняла закон о введении специального правого статуса некоммерческой организации (НКО), которая оказывает общественно полезные услуги. Документ вступит в силу с 1 января 2017 года.

Также комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливаются налоговые вычеты для индивидуальных предпринимателей при переходе на новую систему контрольно-кассовой техники. Кроме того, законопроект устанавливает коэффициент-дефлятор при исчислении единого налога на вмененный доход на период 2017–2019 годов, а также уточняет порядок применения для индивидуальных предпринимателей вычета из ЕНВД на сумму выплат на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Кроме того, комитетом рекомендовано принять во втором и третьем чтении принять законопроекты о внесении изменений в бюджеты внебюджетных фондов на 2016 год.

В то же время комитет рекомендовал отклонить законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части совершенствования налогообложения в сфере недропользования. Депутаты высказались за то, чтобы предложить инициатору проекта — Законодательному собранию Калужской области — доработать его с учетом высказанных замечаний и предложений.

Также было рекомендовано отклонить в первом чтении законопроекты об освобождении от уплаты государственной пошлины лиц, получающих бесплатную юридическую помощь, об уменьшении для молодых семей минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, необходимого для получения освобождения от налогообложения доходов физических лиц, об увеличении размера социального налогового вычета, предоставляемого при оплате расходов за обучение в образовательных учреждениях и об установлении для граждан, получающих пенсии, возможности переноса некоторых имущественных налоговых вычетов на предшествующие налоговые периоды.