Инициированные спикерами ГД и Совфеда законопроекты могут получить приоритет

11:42 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Депутаты предлагают внести поправки в регламент работы Госдумы, согласно которым в приоритетном порядке будут рассматриваться также законопроекты, инициированные председателями обеих палат Федерального Собрания, об этом говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Соответствующее постановление было разработано комитетом Госдумы по регламенту.

В частности, предлагается внести поправки в часть первую статьи 50 регламента Госдумы (о приоритетном порядке рассмотрения), дополнив ее пунктами о том, что законопроекты, внесенные в ГД совместно членом Совета Федерации, являющимся председателем верхней палаты парламента, и депутатом Госдумы, являющимся главой нижней палаты парламента, а также "законопроекты, внесенные в Государственную Думу Советом Федерации".

В настоящее время на приоритетное рассмотрение выносятся проекты законов, инициированные, в частности, президентом РФ, правительством РФ во исполнение ежегодных посланий главы государства, ратификационные пакеты, а также проект федерального бюджета на очередной финансовый год.

Рассмотреть проект постановления планируется на заседании Госдумы 2 декабря.



