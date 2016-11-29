СФ одобрил закон о введении штрафов за неисправное газовое оборудование

flickr.com/ Ilya

14:24 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ о введении штрафов за нарушение правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Госдума РФ 16 ноября приняла этот законопроект в третьем чтении.

Согласно документу, за нарушение требований к качеству выполнения работ или отсутствие работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, устанавливаются штрафы для граждан в размере от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, а также за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и за уклонение от замены такого оборудования.

При повторном нарушении законопроектом предлагается установить штрафы от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч рублей до 40 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет для должностных лиц и от 80 тысяч рублей до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Если нарушение правил эксплуатации и содержания газового оборудования привели к аварии или несут угрозу причинения вреда здоровью людей, предусматриваются повышенные штрафы: для граждан на уровне от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу спустя 10 дней с момента официального опубликования закона.