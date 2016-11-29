Рейтинг@Mail.ru
 
29/11/2016 17:22
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

СФ одобрил закон о введении штрафов за неисправное газовое оборудование

Контекст
Теги: Совет Федерации ФС РФ, Москва, Россия
14:24 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ о введении штрафов за нарушение правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Госдума РФ 16 ноября приняла этот законопроект в третьем чтении.

Согласно документу, за нарушение требований к качеству выполнения работ или отсутствие работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, устанавливаются штрафы для граждан в размере от 1 тысячи рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы предлагается установить за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, а также за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и за уклонение от замены такого оборудования.

При повторном нарушении законопроектом предлагается установить штрафы от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч рублей до 40 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет для должностных лиц и от 80 тысяч рублей до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Если нарушение правил эксплуатации и содержания газового оборудования привели к аварии или несут угрозу причинения вреда здоровью людей, предусматриваются повышенные штрафы: для граждан на уровне от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу спустя 10 дней с момента официального опубликования закона.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

СФ одобрил закон о введении штрафов за неисправное газовое оборудование

14:24 29/11/2016 Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ о введении штрафов за нарушение правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ГП направила в суд дело о хищении 1,18 млрд руб при строительстве "Восточного"

17:14 29/11/2016 Уголовное дело о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома "Восточный" с утвержденным обвинительным заключением направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

ФПА предложила Госдуме привлекать ее к профэкспертизе законопроектов

15:39 29/11/2016 Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину использовать научный и практический потенциал адвокатуры и привлечь адвокатскую палату к проведению профессиональной экспертизы законопроектов, сообщили в пресс-службе организации.

Верховный суд не исключил возможность запрета курения на собственном балконе

14:49 29/11/2016 Верховный суд (ВС) РФ не исключил возможность запрета курения на собственном балконе, если это мешает соседям. До высшей инстанции дошел спор двух новосибирцев, один из которых страдает от табачного дыма, попадающего в его квартиру из-за соседа, курящего на лоджии этажом ниже. Верховный суд РФ признал, что законодательство не запрещает пользоваться своим балконом для курения. Однако каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, закрепленное в Конституции РФ. К таким правам относится и отсутствие табачного дыма.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера