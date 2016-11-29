Комитет ГД готовит поправки, ужесточающие ответственность за дачу взятки

РАПСИ

15:09 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готовит изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за дачу взятки, говорится на сайте партии "Единая Россия".

Разрабатываемые депутатами поправки направлены, в частности, на пресечение взяток инспекторам ГИБДД и "откатов" при госзакупках.

По словам члена комитета Госдумы РФ Антона Гетты, действующее в России законодательство направлено на пресечение преступлений коррупционного характера, однако некоторые сферы требуют детальной проработки. Уголовным кодексом установлена ответственность за получение и дачу самой взятки, но дело здесь не только во взятке. Так, согласно правилам дорожного движения, пересечение сплошной линии является грубейшим нарушением, в результате чего, как показывает статистика, происходят многочисленные ДТП, в том числе с летальными исходами. "В данном случае, нарушитель, пересекая сплошную линию, и затем, предлагая взятку за уход от ответственности, вдвойне нарушает законодательство. Данная проблема - прямая повестка работы нашего комитета", - заявил депутат.

Говоря о борьбе с "откатами", которые увеличивают издержки государства, Гетта отметил, что нужно в том же закупочном законодательстве латать дыры, позволяющие эти самые откаты давать и брать. Это, в первую очередь, проблема формирования начальной (максимальной) цены контракта в аукционах, когда заказчик делает три запроса предложений с рынка и на их основании формирует начальную цену.

По словам депутата, проблема в том, что из-за непрозрачности этой процедуры, договорившийся заранее с заказчиком исполнитель дает изначально завышенные коммерческие предложения. Таким образом, внешне конкурентная процедура изначально проводится по завышенной цене. "Необходимо значительно ужесточать наказание за казнокрадство, в том числе при проведении государственных закупок", - сообщил парламентарий.

Также Гетта подчеркнул, что в борьбе с коррупцией большую роль играет общественность. Необходимо в обществе воспитать стойкое неприятие к любым коррупционным проявлениям, в том числе, к так называемой, "бытовой коррупции". Если эти явления обществом принимаются, но при этом "откаты" не только кто-то берет, но еще и дает, значит - не все еще осознали это неприятие.