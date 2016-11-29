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СФ одобрил изменения в НК о самозанятых гражданах и об увеличении акцизов

Теги: Налоговое право, Совет Федерации ФС РФ, Москва, Россия
16:56 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые предусматривают двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, а также увеличивают размеры акцизов на ряд товаров с 2017 года, говорится на сайте верхней палаты парламента.

Изменения будут внесены в НК РФ и в отдельные законодательные акты РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Согласно документу, самозанятые граждане должны будут встать на учет в налоговых органах, после чего смогут не платить налоги в 2017–2018 годах. По истечении этого периода они должны будут прекратить заниматься своей деятельностью или стать индивидуальным предпринимателем, или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Налоговые каникулы будут распространяться на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.

Закон также позволяет регионам расширить перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Также, согласно законопроекту, с 2017 года изменяются ставки акцизов на отдельные виды товаров в 2017-2019 годах и расширяется список подакцизных товаров.

Кроме того, закон совершенствует налоговое администрирование, в частности, предусматривается возможность исполнения обязанности по уплате налога третьим лицом. Устанавливается прогрессивная шкала взимания пени для организаций и индивидуальных предпринимателей. Уточняются условия создания консолидированных групп налогоплательщиков. Закон предоставляет более широкому кругу налогоплательщиков возможность использовать поручительство для обеспечения своих обязательств по уплате НДС.

Изменения в главы НК РФ, направленны на увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему РФ в 2017 году, а также на установление и продление срока применения налоговых льгот.

В сообщении отмечается, что одновременно дано протокольное поручение комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам подготовить обращение палаты в Правительство с предложением внести изменения в законодательство РФ. Эти изменения должны определить правовой статус физических лиц, оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды услуг физическим лицам и не являющимся индивидуальными предпринимателями, порядок их учета и предоставления льгот и преференций.

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СФ одобрил изменения в НК о самозанятых гражданах и об увеличении акцизов

16:56 29/11/2016 Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые предусматривают двухлетние налоговые каникулы для самозанятых граждан, а также увеличивают размеры акцизов на ряд товаров с 2017 года, говорится на сайте верхней палаты парламента.
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