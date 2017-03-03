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Госдума ратифицировала договор между РФ и Шри-Ланкой о передаче осужденных

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Теги: Экстрадиция, Шри-Ланка, Россия
12:48 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Госдума на заседании в среду ратифицировала договор между Россией и Шри-Ланкой о передаче осужденных к лишению свободы, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Договор был подписан в Санкт‑Петербурге 28 мая 2015 года для развития международно-правовой базы российско-ланкийского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы.

Согласно договору, стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Договор определяет условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Кроме того, Госдума ратифицировала в среду второй договор между Россией и Шри Ланкой о выдаче. Согласно этому договору стороны обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в нем условий выдавать по запросу друг другу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу. Под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются деяния, которые в соответствии с законодательством обеих сторон являются уголовно наказуемыми и влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

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Госдума ратифицировала договор между РФ и Шри-Ланкой о передаче осужденных

12:48 30/11/2016 Госдума на заседании в среду ратифицировала договор между Россией и Шри-Ланкой о передаче осужденных к лишению свободы, говорится в материалах нижней палаты парламента.
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