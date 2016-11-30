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Госдума ратифицировала конвенцию между РФ и Камеруном о выдаче преступников

Теги: Государственная Дума, Камерун, Москва, Россия
12:56 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Государственная Дума в среду ратифицировала конвенцию между Российской Федерацией и республикой Камерун о выдаче преступников, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Конвенция была подписана в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года для обеспечения более эффективного сотрудничества и укрепления международно-правовой базы двух государств в области предупреждения преступности и борьбы с ней. В соответствии с документом каждая сторона обязуется выдавать другой стороне любое лицо, разыскиваемое запрашивающей стороной для целей уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступления, влекущего выдачу. Согласно пункту 1 статьи 2 конвенции под преступлениями, влекущими выдачу, понимаются преступления, которые в соответствии с законодательством обеих сторон подлежат наказанию в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкому наказанию.

Документ содержит иные правила, чем предусмотрены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. В соответствии с подпунктом «с» пункта 1 статьи 3 конвенции выдача не производится, если запрашиваемая сторона имеет обоснованные причины полагать, что запрос о выдаче представлен с целью уголовного преследования или наказания лица, выдача которого запрашивается, в связи с его расовой, религиозной и национальной принадлежностью, полом, политическими убеждениями.

Конвенция также содержит нормы, предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина. В связи с этим документ подлежит ратификации.

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Госдума ратифицировала конвенцию между РФ и Камеруном о выдаче преступников

12:56 30/11/2016 Государственная Дума в среду ратифицировала конвенцию между Российской Федерацией и республикой Камерун о выдаче преступников, говорится в материалах нижней палаты парламента.
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