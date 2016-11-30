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"Коллекторский закон" вынуждает искать новые пути для работы с долгами - эксперт

Контекст
Теги: Законотворчество, Взыскание задолженности, Москва, Россия
18:31 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вынуждает искать новые пути для эффективной работы с долгами. Такое мнение высказал РАПСИ президент союза третейских судов РФ Алексей Кравцов.

Он напомнил, что этот закон вступает в силу с 1 января 2017 года. По мнению эксперта, закон назрел давно и отвечает на актуальные для закредитованной части населения вопросы взаимоотношений взыскателя и должника. «Очевидна необходимость законодательно ограничить часто грубые методы по взысканию долгов и научить стороны решать спорные вопросы в третейском суде», - сказал Кравцов.

С началом реализации федерального закона небольшим легальным коллекторским агентствам в регионах, вполне возможно, придется «переквалифицироваться в управдомов», активнее заниматься коммунальным коллекторством, взысканием долгов ЖКХ, заметил он. «Дело в том, что по буквальному толкованию, новый закон на работу с этими долгами распространяется, если ею занимаются не сами ресурсоснабжающие организации - кредиторы или их помощники. Этим занимаются агентства, для кого возврат долгов – основной вид деятельности», - считает президент союза.

Кравцов считает, что «с появлением нормативного акта, регулирующего деятельность по взысканию задолженности, с рынка уйдут маргинальные элементы. Это первые шаги в коллекторской деятельности. Похожую историю проходят сейчас третейские суды, после того как выяснилось, что 95% третейских судов не имеют собственного сайта, что является признаком аффилированности».

Также внимания требует такой важный субъект закона, как служба безопасности банка. Здесь работают разные люди, и они ведут себя, по мнению эксперта, не всегда деликатно по отношению должникам. Теперь в рамках закона и они обязаны быть более сдержанными в методах воздействия на должников.

Куда идти коллекторам

Эксперт считает, что «с появлением закона на арену выходит, до того не используемая коллекторами, судебная процедура взыскания задолженности». «Ведь кроме как звонить, угрожать или применять силу (такие случаи описаны СМИ), существует цивилизованный способ – получить судебное решение. Потом обратиться к судебным приставам. При «телефонной игре» коллекторы не задумывались о развитии судебной части своей деятельности», - сказал Кравцов.

С чем они столкнулись? С двумя реалиями. Первая - с отсутствием профессиональных юристов в этой отрасли – профессиональных судебников. Вторая - с длительностью судебных разбирательств. Статистика исполняемости судебных решений за 2015 год, по информации Федеральной службы судебных приставов, составляет 9,5% фактически взысканной задолженности.

При обозначенных выше задачах, по мнению эксперта, выходом из ситуации для коллекторов становятся третейские суды. Здесь споры рассматриваются в течение двух недель, и через тридцать дней выдается исполнительный лист. При таких сроках вероятность взыскания выше.

Однако, как считает Кравцов, и здесь все непросто. Полтора года назад был принят закон N253 «О потребительском кредите». В нем установлены ограничения на передачу спора в третейский суд – третейское разбирательство возможно лишь после возникновения спора. То есть банку или микрофинансовой организации запрещено включать «третейскую оговорку» в договор займа пока не возникала задолженность. «Все понимают, что должник не подпишет соглашение о передаче спора на рассмотрение в «быстрый суд». Получается, для коллекторской деятельности остается один вариант – государственный суд сроком взыскания год и длительной работой с приставами. Или усиливать потребительские кредиты институтом поручительства и залоговым имуществом - на такие договора действие закона N253 не распространяется. Тогда возможен быстрый третейский суд», - отметил он.

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"Коллекторский закон" вынуждает искать новые пути для работы с долгами - эксперт

18:31 30/11/2016 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» вынуждает искать новые пути для эффективной работы с долгами. Такое мнение высказал РАПСИ президент союза третейских судов РФ Алексей Кравцов.
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