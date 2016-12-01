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Госдуме предлагают ввести штраф за стоянку машины с нечитаемыми знаками

Контекст
Теги: Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
13:26 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект о введении штрафа за стоянку транспортных средств с нечитаемыми госзнаками, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) выступает член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

За стоянку транспортного средства на парковке, находящейся на территории общего пользования, с отсутствующими, нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований госстандарта государственными регистрационными знаками, либо государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, предлагается установить штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

За такие же нарушения, совершенные в Москве или Санкт-Петербурге, предлагается установить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, стоянка транспортных средств на парковке, находящейся на территории общего пользования, с отсутствующими или нечитаемыми государственными регистрационными знаками не позволяет проводить идентификацию транспортного средства и реализовывать предупредительно-профилактические меры в сфере антитеррористической защищенности объектов и территорий общего пользования.

Помимо этого, является актуальным вопрос разрешения сложной транспортной ситуации в российских городах и населенных пунктах, которая вызвана, в том числе возросшим в последнее время количеством административных правонарушений в области остановки и стоянки транспортных средств.

Недобросовестные владельцы транспортных средств в целях недопущения их привлечения к административной ответственности за, например, нарушение правил парковки или невнесение платы за пользование платными городскими парковками оставляют транспортные средства с отсутствующими, нечитаемыми государственными регистрационными знаками либо без государственных регистрационных знаков.

При этом если управление транспортным средством с отсутствующими или закрытыми нечитаемыми государственными регистрационными знаками является наказуемым деянием в соответствии с КоАП РФ, то стоянка с отсутствующими или закрытыми знаками до настоящего времени к таковым не относилась. Законопроект призван устранить этот пробел в правовом регулировании, введя ответственность за такое нарушение.

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Госдуме предлагают ввести штраф за стоянку машины с нечитаемыми знаками

13:26 01/12/2016 В Госдуму поступил законопроект о введении штрафа за стоянку транспортных средств с нечитаемыми госзнаками, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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