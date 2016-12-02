Мособлдума приняла закон о запрете проводить шумный ремонт по воскресеньям

17:54 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Мособлдума приняла в третьем чтении изменения в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", в котором запретила проводить шумные ремонтные работы в воскресенье и в государственные праздники, говорится на сайте законодательного органа власти.

Согласно принятым изменениям в закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области", проводить шумные ремонтные работы и перепланировку помещений будет запрещено с 19.00 до 9.00. А в воскресные и в праздничные дни нельзя делать громкий ремонт круглосуточно.

При этом, согласно сообщению, до настоящего времени в регионе действовали нормы, согласно которым в будни шуметь запрещено с 21.00 до 8.00 — речь шла о любом виде шума. Принятые же изменения касаются именно шума от ремонта — пение или просмотр телевизора на повышенной громкости и к установленным временным рамкам не относятся.

Законом устанавливается "льготный период тишины" для новостроек: здесь ремонтные работы по "старым нормам" (то есть с 8.00 до 21.00) можно будет проводить в течение шести месяцев после сдачи дома.

Также законом уточняется состав действий, связанных с перепланировкой помещений, которые нарушают тишину и покой граждан. К таким действиям предлагается отнести проведение работ в нежилых помещениях, не являющихся общим имуществом собственников в многоквартирном доме.

Ранее по данному закону Мособлдума провела общественные консультации. Тогда законопроект был поддержан Общественной палатой Московской области, судейским сообществом, Экспертным советом при Мособлдуме и жителями. В процессе рассмотрения законопроекта на сайте Думы и в социальных сетях был организован опрос, по результатам которого в совокупности более половины респондентов высказались за увеличение защищаемых периодов времени для ремонтных работ.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый отметил, что "после принятия закона мы по-прежнему будем "мониторить" его исполнение, получать обратную связь как от надзорных органов, так и от жителей и представителей общественности".