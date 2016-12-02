ГД приняла закон о праве прокуроров на подачу исков в защиту муниципалитетов

РАПСИ

13:05 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому прокурор может предъявить гражданский иск в защиту интересов муниципального образования в рамках уголовного судопроизводства, говорится в материалах нижней палаты парламента.

Внесение изменения в статью 44 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ направлено на уточнение полномочий прокурора по предъявлению гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

На основании частей 2 и 3 статьи 44 УПК РФ прокурор вправе предъявить гражданский иск после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции в защиту интересов несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными, либо ограниченно дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать свои права и законные интересы, а также в защиту интересов государства.

В отличие от части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса РФ указанные нормы не предоставляют прокурору права предъявить иск в защиту интересов муниципального образования.

Как отмечается в документе, на практике имеют место случаи, когда уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления, имеющие право в рамках уголовного дела обратиться с гражданским иском о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением муниципальному образованию, по различным мотивам стараются этого избежать, а прокурор соответствующими полномочиями не наделен.

Обращение прокурора с иском о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в рамках гражданского судопроизводства не всегда эффективно, поскольку к моменту обращения в суд с таким иском у виновного лица имеется достаточно времени для принятия мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложено взыскание в целях исполнения решения.

Возможность предъявления прокурором гражданского иска в защиту интересов муниципального образования особенно актуальна при расследовании уголовных дел коррупционной направленности.

Законопроект был внесен в Госдуму Архангельским областным собранием депутатов .