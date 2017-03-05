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ГД одобрила во II чтении проект о праве арбитражей отказывать в принятии иска

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Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Россия, Москва
13:19 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума (ГД) приняла во втором (основном) чтении законопроект, согласно которому арбитражные суды смогут отказывать в принятии исковых заявлений, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Верховный суд РФ.

Проектом федерального закона о внесении изменения в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ предлагается предусмотреть норму об отказе в принятии искового заявления, которая существовала раньше в кодексах 1992 и 1995 годов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Нормы об отказе в принятии искового заявления, административного искового заявления в настоящее время закреплены в Гражданском процессуальном кодексе РФ (статья 134) и в Кодексе административного судопроизводства РФ (статья 128). В проекте единого Гражданского процессуального кодекса РФ норму об отказе в принятии искового заявления предлагается сохранить. "Это обусловлено тем, что данный институт подтвердил на практике свою эффективность, поскольку позволяет суду не принимать заведомо не подлежащие принятию к производству заявления на этапе обращения в суд", — отмечается в документе.

Отсутствие в настоящее время в АПК РФ соответствующей нормы приводит к тому, что производство по заявлениям, не подлежащим рассмотрению в арбитражных судах, прекращается судом только при рассмотрении дела (статья 150 АПК РФ).

В связи с этим АПК РФ предлагается дополнить новой статьей 127.1, которая позволит использовать этот институт в целях оптимизации судебного процесса, ускорения решения соответствующих процессуальных вопросов на этапе подачи искового заявления в суд, что в итоге будет способствовать снижению судебной нагрузки в арбитражных судах и положительным образом скажется на качестве правосудия.

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ГД одобрила во II чтении проект о праве арбитражей отказывать в принятии иска

13:19 02/12/2016 Госдума (ГД) приняла во втором (основном) чтении законопроект, согласно которому арбитражные суды смогут отказывать в принятии исковых заявлений, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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