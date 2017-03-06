ГД приняла в I чтении законопроект о трансляции в Интернете уголовных процессов

flickr.com/ CLUC

17:29 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке трансляции в Интернете судебных заседаний по уголовным делам.

Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ для установления единых принципов проведения трансляции судебных заседаний в сети Интернет во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В частности, предлагается установить, что трансляция открытого судебного заседания в сети Интернет допускается с разрешения суда. Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в сети Интернет, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

При проведении трансляции судебного заседания по радио, телевидению или в сети Интернет в протоколе судебного заседания указывается наименование средства массовой информации или сайта в сети Интернет, посредством которого осуществлялась трансляция.