Рейтинг@Mail.ru
 
06/03/2017 03:55
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

ГД приняла в I чтении законопроект о трансляции в Интернете уголовных процессов

Контекст
Теги: Интернет, Государственная Дума, Россия
17:29 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке трансляции в Интернете судебных заседаний по уголовным делам.
Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ для установления единых принципов проведения трансляции судебных заседаний в сети Интернет во взаимосвязи с положениями, предусмотренными проектом Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

В частности, предлагается установить, что трансляция открытого судебного заседания в сети Интернет допускается с разрешения суда. Судебное разбирательство проводится в условиях, обеспечивающих надлежащий порядок в судебном заседании и безопасность участников процесса. Действия лиц, присутствующих в зале судебного заседания и осуществляющих разрешенные судом фото- и киносъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в сети Интернет, не должны мешать порядку в судебном заседании. Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

При проведении трансляции судебного заседания по радио, телевидению или в сети Интернет в протоколе судебного заседания указывается наименование средства массовой информации или сайта в сети Интернет, посредством которого осуществлялась трансляция.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ГД приняла в I чтении законопроект о трансляции в Интернете уголовных процессов

17:29 02/12/2016 Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке трансляции в Интернете судебных заседаний по уголовным делам. Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Защита ознакомилась с материалами дела имама, обвиняемого в оправдании терроризма

15:15 04/03/2017 Защита завершила ознакомление с материалами по уголовному делу в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщил в субботу РАПСИ адвокат Дагир Хасавов.

АСВ подало иск к 20-ти экс-менеджерам Инвестбанка на 40,5 млрд руб

19:48 03/03/2017 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в пятницу подало заявление в Арбитражный суд Москвы о привлечении двадцати контролирующих ОАО АКБ "Инвестбанк" лиц к субсидиарной ответственности в размере 40,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении АСВ.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков заочно арестован в Москве

17:13 03/03/2017 Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, обвиняемого в совершении двух преступлений и скрывшегося от следствия, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера