ГД поддержала ужесточение уголовной ответственности за организацию азартных игр

18:09 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек - РАПСИ. Госдума приняла в I чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Инициатором законопроекта о внесении изменений в статью 171- 2 Уголовного кодекса РФ выступает Правительство РФ.

Законопроект направлен на усиление уголовной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, в том числе за систематическое предоставление помещений для осуществления такой деятельности.

Предлагается установить нижние пределы основного наказания в виде штрафа. Также предлагается предусмотреть уголовную ответственность за организацию и (или) проведение азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны и за систематическое предоставление помещений для этих целей.

В частности, согласно законопроекту, организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление такой деятельности, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том числе подвижной связи, за исключением случаев приема интерактивных ставок организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, а равно предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.