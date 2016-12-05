Правительство РФ снизило в III квартале 2016 г прожиточный минимум на 67 руб

13:52 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому размер прожиточного минимума за III квартал 2016 года составил 9 тысяч 889 рублей, что на 67 рублей меньше по сравнению в предыдущим кварталом текущего года .

Постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, согласно постановлению, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 10 тысяч 678 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч 136 рублей, для детей — 9 тысяч 668 рублей, следует из документа.

По итогам II квартала текущего года прожиточный минимум в целом по России составлял 9 тысяч 956 рублей, для трудоспособного населения — 10 тысяч 722 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч 163 рублей, для детей — 9 тысяч 861 рублей.