Президент РФ утвердил новую доктрину информационной безопасности

10:37 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Президент Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности РФ, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, в частности, отмечается, что информационные технологии приобрели глобальный характер, став неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства.

При этом, согласно новой доктрине, возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности.

Стратегическими целями обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности, согласно доктрине, являются защита суверенитета, поддержание политической и социальной стабильности, территориальной целостности РФ, защита основных прав и свобод человека и гражданина, а также защита критической информационной инфраструктуры.

Государственные органы для обеспечения информационной безопасности, в частности, должны укреплять вертикаль управления на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и систем связи. Кроме того, в соответствии с доктриной, госорганам следует совершенствовать информационно-аналитические и научно-технические аспекты функционирования системы обеспечения информационной безопасности.

Доктрина представляет собой документ на 17 страницах, состоящий из пяти разделов. Документ был подписан и вступил в силу 5 декабря.