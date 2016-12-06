Правительство внесло в ГД проект о порядке предоставления субсидий госкомпаниям

11:01 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям, говорится на сайте кабинета министров.

Данным документом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс. В частности, предлагается урегулировать порядок расходования средств федерального бюджета на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям) и публично-правовым компаниям, в том числе на капитальные вложения в строительство объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимости.

Также законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся включения в Федеральную адресную инвестиционную программу объектов капитального строительства, укрупненных инвестиционных проектов, а также объектов недвижимого имущества приобретение которых финансируется за счёт средств федерального бюджета, предоставляемых юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Определяются виды предоставляемых субсидий, цели их предоставления, требования к соглашениям о предоставлении субсидий и порядок возврата полученных средств в федеральный бюджет в случае нарушения целей и условий их использования.

Законопроектом также предусмотрено, что общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим правила предоставления субсидий государственным корпорациям (кроме субсидий на капитальные вложения), устанавливаются Правительством России.

Статью 69.2 Бюджетного кодекса предлагается дополнить нормой, определяющей критерии выполнения государственного задания. Уточняются основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 24 ноября 2016 года.