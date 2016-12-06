Рейтинг@Mail.ru
 
06/12/2016 18:26
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Правительство внесло в ГД проект о порядке предоставления субсидий госкомпаниям

Теги: Законотворчество, Правительство РФ, Государственная Дума, Россия
11:01 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек - РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям, говорится на сайте кабинета министров.

Данным документом предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс. В частности, предлагается урегулировать порядок расходования средств федерального бюджета на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям) и публично-правовым компаниям, в том числе на капитальные вложения в строительство объектов капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимости. 

Также законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся включения в Федеральную адресную инвестиционную программу объектов капитального строительства, укрупненных инвестиционных проектов, а также объектов недвижимого имущества приобретение которых финансируется за счёт средств федерального бюджета, предоставляемых юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями. 

Определяются виды предоставляемых субсидий, цели их предоставления, требования к соглашениям о предоставлении субсидий и порядок возврата полученных средств в федеральный бюджет в случае нарушения целей и условий их использования.

Законопроектом также предусмотрено, что общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим правила предоставления субсидий государственным корпорациям (кроме субсидий на капитальные вложения), устанавливаются Правительством России.

Статью 69.2 Бюджетного кодекса предлагается дополнить нормой, определяющей критерии выполнения государственного задания. Уточняются основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства РФ 24 ноября 2016 года.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Правительство внесло в ГД проект о порядке предоставления субсидий госкомпаниям

11:01 06/12/2016 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о порядке предоставления субсидий государственным корпорациям и публично-правовым компаниям, говорится на сайте кабинета министров.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Объединение высших судов оказало позитивное влияние на судебную систему — Путин

14:08 06/12/2016 Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе IX Всероссийского Съезда судей заявил, что объединение высших судов, а также появление нового кодекса об административном судопроизводстве оказали серьёзное позитивное влияние на саму организацию судебной системы и на практику рассмотрения дел.

Валерий Зорькин не приветствует слияние КС и ВС

16:12 06/12/2016 Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, рассуждая о месте возглавляемой им инстанции в системе российского правосудия, выразил несогласие с мнениями о необходимости передачи функций КС в единый Верховный суд (ВС), передает во вторник корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Председатель ВС РФ Лебедев сообщил о готовящемся законе "О судебной службе"

14:22 06/12/2016 Председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев сообщил о готовящемся проекте Федерального закона "О судебной службе в РФ", призванном повысить статус работников аппаратов судов, передает корреспондент РАПСИ из Дома Союзов, где проходит IX Всероссийский Съезд судей.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера