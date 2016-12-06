Правительство РФ утвердило план поддержки старшего поколения

РАПСИ

11:29 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Правительство РФ подписало распоряжение, которым утвержден план реализации первого этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года, говорится в сообщении кабинета министров.

Предусмотрены меры, направленные на стимулирование занятости граждан старшего поколения, развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, расширение производства товаров и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего поколения.

Сама стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года была утверждена Правительством РФ 5 февраля 2016 года. Предусматривается ее реализация в два этапа.

Подписанным распоряжением утвержден план первого этапа стратегии, который включает мероприятия по ее реализации, сроки их исполнения, данные об ответственных исполнителях и ожидаемые результаты.

План состоит из семи разделов, предусматривающих в том числе:

- стимулирование занятости граждан старшего поколения;

- совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия», включая подготовку соответствующих специалистов;

- обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам;

- формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения;

- развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг;

- стимулирование производства товаров и оказания услуг в целях удовлетворения потребностей граждан старшего поколения.

План будет реализовываться в рамках государственных программ «Содействие занятости населения», «Развитие здравоохранения», «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы, «Социальная поддержка граждан», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» .