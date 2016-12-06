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Доходы по облигациям, выпущенным в 2017-2020 годах, могут освободить от НДФЛ

Теги: Налоговое право, Законотворчество, Министерство финансов РФ, Государственная Дума, Россия
11:49 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании порядка налогообложения доходов физических лиц по обращающимся облигациям, говорится в сообщении кабинета министров.

Законопроектом предлагается установить новый порядок определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода), получаемых налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно. 

Предусматривается, что такие доходы будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) только в случае превышения суммы выплаты процентов (купона) над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости облигаций и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов. При этом сумма налога будет исчисляться и удерживаться налоговым агентом.

Законопроектом также предусматривается освобождение от налогообложения доходов физических лиц в виде дисконта, получаемых при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года включительно.

В сообщении отмечается, что вносимые изменения повысят инвестиционную привлекательность обращающихся облигаций российских организаций и будут способствовать притоку частных инвестиций в экономику России. Принятие законопроекта позволит обеспечить выравнивание условий налогообложения процентных доходов физических лиц от инвестиций во вклады в банках и в обращающиеся облигации российских организаций.

Данным документом планируется внести изменения в главу 23 Налогового кодекса РФ. Законопроект подготовлен Минфином во исполнение поручения Президента России по реализации послания Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года.

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Доходы по облигациям, выпущенным в 2017-2020 годах, могут освободить от НДФЛ

11:49 06/12/2016 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании порядка налогообложения доходов физических лиц по обращающимся облигациям, говорится в сообщении кабинета министров.
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