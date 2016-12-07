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Правительство внесло в ГД проект об уголовной ответственности за кибератаки

Теги: Киберпреступления, Правительство РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
11:11 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом планируется внести изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. Правительство внесло в Госдуму Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ", в котором наряду с дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответственностью предусматривается уголовная ответственность граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства.

В настоящее время ответственность за такие деяния может наступать на основаниях, предусмотренных статьями 272-274 УК РФ. Вместе с тем, учитывая необходимость повышенной уголовно-правовой защиты безопасности критической информационной инфраструктуры РФ, целесообразно выделение составов посягательств на критическую информационную инфраструктуру РФ в отдельную статью, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагается дополнить УК РФ статьей 274.1 "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ". Эта статья предусматривает ответственность за: создание и (или) распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ; неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ; нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ.

В этой статье устанавливаются различные наказания за данные нарушения — штрафы, принудительные работы, лишение права занимать определенные должности, а также лишение свободы. Максимальная санкция по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

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Правительство внесло в ГД проект об уголовной ответственности за кибератаки

11:11 07/12/2016 Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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