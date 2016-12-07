ГД поддержала сохранение действующего порядка закупок для государственных СМИ

13:20 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении действующего порядка закупок для государственных средств массовой информации, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В проекте предложено сохранить для отдельных ФГУПов, осуществляющих деятельность в сфере распространения массовой информации, имеющей высокую общественную значимость, возможность после 1 января 2017 года не переходить на Федеральный закон (N44-ФЗ) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а продолжать осуществлять закупки по Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Перечень конкретных организаций определит президент.

Депутат Госдумы Антон Гетта (один из авторов законопроекта) на пленарном заседании в среду заявил, что из-под действия закона о контрактной системе могут быть выведены все федеральные телеканалы. "Сложность применения 44-го федерального закона не позволяет федеральным СМИ осуществлять свои закупки в оперативном порядке, поскольку закон жестко регламентирует сроки для всех процедур закупок, в том числе и для внесения изменений в план-график закупок", - пояснил Гетта.