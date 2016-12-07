В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия Росгвардии

РАПСИ

17:08 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект, расширяющий полномочия Национальной гвардии (Росгвардия), говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Военнослужащие Росгвардии, согласно закону «О войсках национальной гвардии РФ» наделены полномочиями по доставлению правонарушителей в служебные помещения органов внутренних дел. Кроме того, в состав Росгвардии включили подразделения вневедомственной охраны, однако названными полномочиями они не обладают.

В этой связи депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Василий Пискарев инициировали законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Документ предполагает дополнить пункт 3 части 1 статьи 27.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данное нововведение наделает сотрудников войск Росгвардии полномочиями по доставке физических лиц в служебное помещение органа внутренних дел для оформления необходимых документов об административном правонарушении.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в часть 4 статьи 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» для наделения должностных лиц Росгвардии правом получать сведения о наличии или отсутствии у граждан медицинских противопоказаний к владению огнестрельным оружием, осуществлению охранной деятельности, а также результаты медицинского освидетельствования в связи с производством по делам об административных правонарушениях.

Росгвардия была образована в марте 2016 года Указом Президента РФ.