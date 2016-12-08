Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2017-2019 годы

17:48 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором (основном) чтении проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что согласно документу, доходы в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей, в 2018 году — 14,029 триллиона рублей, в 2019 году — 14,845 триллиона рублей. Расходы в следующем году составят 16,241 триллиона рублей, в 2018 году — 16,04 триллиона рублей, в 2019 году — 15,987 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 2,753 триллиона рублей и будет сокращаться до 2,011 триллиона рублей в 2018 году и до 1,142 триллиона рублей в 2019 году.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.