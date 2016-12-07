Госдума приняла закон об увеличении с 1 июля 2017 года МРОТ до 7800 рублей

18:39 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек - РАПСИ. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон об увеличении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с нынешних 7500 рублей до 7800 рублей.

Таким образом, в 2017 году МРОТ составит 69,5% прожиточного минимума, отмечается в документах Госдумы. На реализацию закона потребуется 5,2 миллиарда рублей.

Закон распространится на 890 тысяч человек, из которых 72% заняты в бюджетном секторе.