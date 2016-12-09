Госдума одобрила закон о приостановке индексации маткапитала до 2020 года

14:36 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Госдума одобрила в третьем чтении правительственный законопроект о приостановке индексации материнского капитала до 2020 года.

Также документом устанавливается, что с 2018 года индексация всех соцвыплат будет происходить один раз в год с 1 февраля по фактической инфляции.

Так, согласно законопроекту, начиная с 1 января 2018 года устанавливается единый порядок индексации выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан ("чернобыльцам", Героям Советского Союза и Российской Федерации, ветеранам, инвалидам, гражданам, имеющим детей). Этот порядок индексации выплат будет следующим: один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. При этом коэффициент индексации определяется правительством РФ.

В настоящее время выплаты производятся по прогнозному уровню инфляции и в разные сроки.