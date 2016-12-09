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Госдума приняла во II чтении поправки в ГК о сроках исковой давности

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
16:50 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором (основном) чтении правительственный законопроект об уточнении порядка исчисления сроков исковой давности в гражданском законодательстве, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Согласно документу, десятилетние сроки, предусмотренные Гражданским кодексом (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 года N 100-ФЗ), начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года. При этом предусматривается, что лица, которым до вступления в силу проектируемого федерального закона судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с истечением десятилетних сроков, предусмотренных этими статьями Гражданского кодекса, вправе обжаловать судебные акты в порядке и в сроки, установленные процессуальным законодательством.

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда (КС) РФ от 15 февраля 2016 года. КС пришел к выводу, что введение федеральным законодателем правила о том, что сроки исковой давности по обязательствам, сроки исполнения которых не определены или определены моментом востребования, применяются к требованиям, сроки предъявления которых не истекли до 1 сентября 2013 года, нарушает конституционные предписания. Это лишает участников гражданского оборота, которые состоят друг с другом в длительных (более десяти лет) договорных обязательственных правоотношениях, права на судебную защиту.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 9 статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса РФ».

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Госдума приняла во II чтении поправки в ГК о сроках исковой давности

16:50 09/12/2016 Госдума приняла во втором (основном) чтении правительственный законопроект об уточнении порядка исчисления сроков исковой давности в гражданском законодательстве, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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