Роспотребнадзор раскритиковал идею по ограничению возврата интернет-покупок

flickr.com/ Tim Reckmann

09:30 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ. Роспотребнадзор не поддерживает законопроект, разработанный Минэкономразвития России, по ограничению возврата интернет-покупок, сообщила пресс-служба ведомства.

На официальном сайте, где публикуются проекты нормативных правовых актов и результаты их общественного обсуждения, был размещен проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования порядка дистанционной торговли», сообщил Роспотребнадзор.

В нем предлагается дополнить статью 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» новым пунктом: «Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену ‎на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный правительством РФ, после непосредственного вручения ему такого товара».

Разработчиком законопроекта является Минэкономразвития РФ. Суть предлагаемого изменения – установление равных требований для возврата товаров при продаже дистанционным и «традиционным» способом, что на практике, по мнению Роспотребнадзора, будет означать фактическое нивелирование особенностей дистанционной торговли, где уровень правовой защищенности потребителей объективно должен быть более высоким.

По мнению Роспотребнадзора, «идея законопроекта не проработана в полной мере, что может лишить потребителя эффективной меры самозащиты имущественных прав при совершении сделок, имеющих повышенные для потребителя риски». Это противоречит логике формируемой государственной политики в сфере защиты прав потребителей, отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор направил в Минэкономразвития РФ письмо с предложением отозвать указанный законопроект, «тем более, что в установленную сферу деятельности этого министерства не входят полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей».