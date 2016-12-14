Роспотребнадзор раскритиковал идею по ограничению возврата интернет-покупок
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МОСКВА, 14 дек - РАПСИ. Роспотребнадзор не поддерживает законопроект, разработанный Минэкономразвития России, по ограничению возврата интернет-покупок, сообщила пресс-служба ведомства.
На официальном сайте, где публикуются проекты нормативных правовых актов и результаты их общественного обсуждения, был размещен проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования порядка дистанционной торговли», сообщил Роспотребнадзор.
В нем предлагается дополнить статью 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» новым пунктом: «Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, установленный правительством РФ, после непосредственного вручения ему такого товара».
Разработчиком законопроекта является Минэкономразвития РФ. Суть предлагаемого изменения – установление равных требований для возврата товаров при продаже дистанционным и «традиционным» способом, что на практике, по мнению Роспотребнадзора, будет означать фактическое нивелирование особенностей дистанционной торговли, где уровень правовой защищенности потребителей объективно должен быть более высоким.
По мнению Роспотребнадзора, «идея законопроекта не проработана в полной мере, что может лишить потребителя эффективной меры самозащиты имущественных прав при совершении сделок, имеющих повышенные для потребителя риски». Это противоречит логике формируемой государственной политики в сфере защиты прав потребителей, отмечается в сообщении.
Роспотребнадзор направил в Минэкономразвития РФ письмо с предложением отозвать указанный законопроект, «тем более, что в установленную сферу деятельности этого министерства не входят полномочия по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей».