Чиновникам запретили владеть иностранными активами через третьих лиц

12:37 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Госдума приняла закон, согласно которому детализизируется понятие «иностранные финансовые инструменты» (ИФИ), и запрещается владеть ими депутатам, государственным чиновникам и силовикам, в том числе через третьих лиц, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ.

Закон запрещает владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами государственным чиновникам, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, руководителям Генпрокуратуры, Банка России, судьям и другим лицам, перечень которых определен российским законодательством. Запрет включает в себя как прямое, так и косвенное, через третьих лиц, владение и пользование такими инструментами. Под третьими лицами в данном случае подразумеваются супруги и дети.

Иностранными финансовыми инструментами, согласно документу, предлагается считать:

- ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты лиц (организаций и (или) физических лиц), местом регистрации, жительства или нахождения которых является иностранное государство;

- доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица;

- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора является лицо (организация и (или) физическое лицо), местом регистрации, жительства или нахождения которого является иностранное государство, и (или) иностранная структура без образования юридического лица;

- кредитные договоры, заключённые с расположенными за пределами территории России иностранными банками или другими иностранными кредитными организациями.

Документ был разработан во исполнение Национального плана противодействия коррупции.