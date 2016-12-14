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Совфед одобрил закон об усилении ответственности за преследование бизнеса

Контекст
Теги: Законотворчество, Совет Федерации ФС РФ, Россия
17:36 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Совет Федерации одобрил президентский законопроект, усиливающий ответственность правоохранительных органов за необоснованное преследование бизнеса, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях 30 ноября.

Поправки предлагается внести в статью 299 Уголовный кодекса (УК) и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект направлен на усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за совершение действий, повлекших необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности.

В настоящее время статьей 299 УК РФ предусмотрена ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Это деяние, если оно не сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, отнесено к преступлениям средней тяжести, поскольку влечет наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, что не соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного и не соотносится с иными нормами особенной части УК РФ, устанавливающими ответственность за преступления против правосудия.

На практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. Такие дела расследуются в течение нескольких месяцев, а затем прекращаются, что нередко приводит к частичному или полному разрушению бизнеса. Проектом федерального закона предусматривается изложить в новой редакции статью 299 "Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности" УК РФ .

В соответствии с частью 1 статьи 229 за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности предлагается установить максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Частью 2 этой статьи предусматривается повышенная ответственность за указанное деяние как в случае, если оно соединено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, так и в случае, если оно повлекло причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия. Согласно части 3 этой статьи ответственность должностных лиц правоохранительных органов будет наступать в случае незаконного возбуждения уголовного дела, совершенного в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, если указанное деяние повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.

Также, согласно законопроекту, крупным признается ущерб, сумма которого превышает 1,5 миллиона рублей. Расследование преступления, предусмотренного статьей 169 "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" УК РФ, предлагается передать следователям Следственного комитета, для чего вносятся соответствующие изменения в статью 151 УПК РФ.

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Совфед одобрил закон об усилении ответственности за преследование бизнеса

17:36 14/12/2016 Совет Федерации одобрил президентский законопроект, усиливающий ответственность правоохранительных органов за необоснованное преследование бизнеса, говорится в сообщении верхней палаты парламента.
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