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ГД поддержала проект о реестре уволенных в связи с утратой доверия чиновников

Теги: Коррупция, Законотворчество, Государственная Дума, Россия
18:04 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о создании реестра служащих государственных и муниципальных органов власти, уволенных в связи с утратой доверия.

Создание реестра позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм.

Как отмечалось в сообщении Правительства РФ, в период с 2012 года по 2015 год за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в федеральных государственных органах, органах исполнительной власти субъектов Федерации, органах местного самоуправления, в связи с утратой доверия уволено около 1200 человек.

В соответствии с Трудовым кодексом в трудовую книжку вносятся основания прекращения трудового договора. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. Таким образом, возникают риски, что при последующем трудоустройстве такая информация может быть скрыта претендентом на замещение соответствующей должности.

В связи с этим возникает необходимость сбора и обобщения информации о лицах, уволенных в связи с утратой доверия, и формирования единого информационного ресурса – реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Реестр будет размещаться в государственной информационной системе в области государственной службы в порядке, определяемом Правительством России. Предполагается, что такой государственной информационной системой будет федеральная государственная система «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров».

Создание реестра позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение должностей государственной (муниципальной) службы, государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм.

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ГД поддержала проект о реестре уволенных в связи с утратой доверия чиновников

18:04 14/12/2016 Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о создании реестра служащих государственных и муниципальных органов власти, уволенных в связи с утратой доверия.
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