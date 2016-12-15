В Госдуму внесен проект об обязанностях кабмина при работе над законами

РАПСИ

12:00 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому вводится ряд обязанностей правительства при работе над законами, говорится на сайте партии «Единая Россия».

Согласно документу, правительство будет представлять проекты нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены рассматриваемым проектом федерального закона, при рассмотрении законопроекта в третьем чтении. Кроме того, по проектам законов с отложенным сроком вступления в силу правительство должно будет представить в Госдуму в сроки, установленные постановлением Госдумы, отчет о принятых нормативных правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрены федеральным законом.

Также проектом вводится процедура - обязательное рассмотрение на заседаниях профильных комитетов Государственной Думы информации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов и отчетов о принятых нормативных правовых актах, - говорится в пояснительной записке. Законопроект отражает консолидированную позицию всех фракций Государственной Думы и Совета Федерации, заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, комментируя поправки в закон о парламентском контроле, внесенные 15 декабря в Государственную Думу.

Кроме того, депутат напомнила, что мониторинг готовности к исполнению принятых законов с отложенным сроком вступления в силу, выявил факты, требующие оперативного реагирования. К исполнению с 1 января 2017 года не готов ряд важнейших законов , касающихся вопросы деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карты, государственной информационной системы ЖКХ.

Взаимодействие законодательной и исполнительной власти должно строиться исключительно на приоритете прав граждан и на позиции, что законы, подписанные президентом, - это императив к исполнению всеми ветвями власти, добавила Яровая.