В Госдуму внесен законопроект об обязании педофилов носить электронные браслеты

РАПСИ

12:28 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому педофилов обяжут носить электронные браслеты, подключенные к ГЛОНАСС, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором документа о внесении изменений в закон «О Полиции» и в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» выступает член Совета Федерации Антон Беляков.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается ряд мер, которые смогут снизить количество повторных преступлений, совершаемых педофилами.

Во-первых, документом предусматривается осуществление наблюдения с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС за лицами, совершившими в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Обязанности по осуществлению спутникового наблюдения возложены законопроектом на органы внутренних дел. Отслеживание передвижения лица обеспечивается сигналом электронного браслета, который будет подлежать ежедневному ношению.

Автор документа отмечает, что введение данной меры позволит органам внутренних дел эффективно отслеживать перемещение лиц, страдающих педофилией и осужденных за нападение на детей, в том числе, контролировать их нахождение. Закрепление подобной нормы соответствует зарубежному и отечественному опыту. В России электронные браслеты должны носить осужденные к ограничению свободы и принудительным работам, а также подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом. Меры по электронному отслеживанию передвижения педофилов применяются в США, Франции, Великобритании, Эстонии, Южной Корее и других странах.

Во-вторых, законопроектом предусматривается создание банка данных лиц, совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. Аналогичная практика также уже существует в западных странах. Так, электронный реестр педофилов действует с 2016 года в Польше, он разделен на непубличный раздел с детальной персональной информацией о педофилах (к нему имеют доступ только сотрудники правоохранительных органов) и общедоступную часть с фотографиями и именами насильников.

В-третьих, законопроектом вводится обязанность органов внутренних дел доводить до сведения граждан информацию о проживании в населенном пункте лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Автор законопроекта, указал, что в Соединенных Штатах Америки в случае прибытия в населенный пункт лица, осужденного за педофилию, в городах размещаются листовки, содержащие предостережения для детей и родителей.

Необходимость принятия данной законодательной инициативы, определяется осложнением криминальной ситуации в сфере преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также важностью предупреждения повторных преступлений. По официальным данным Следственного комитета России, за последние 4 года почти в два раза увеличилось количество возбужденных уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности детей и подростков: в 2012 году было совершено 6 499 таких преступлений, а в 2015 — уже 10 942, отмечается в пояснительной записке к документу.