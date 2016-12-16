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Президент РФ внес в Госдуму новый антикоррупционный законопроект

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Теги: Коррупция, Государственная Дума, Владимир Путин, Москва, Россия
11:16 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новый антикоррупционный законопроект, согласно которому, в частности, на губернаторов будет возложена обязанность по проверке сведений о доходах муниципальных служащих, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект федерального закона разработан в целях дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства РФ, отмечается в пояснительной записке. Согласно документу, предлагается возложить обязанность по проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе лиц, замещающих муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы, на высшее должностное лицо субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).

В случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, совершившего коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение подхода к запрету на участие лиц, замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями.

Указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается быть членами всех общественных организаций, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости. Также государственным и муниципальным служащим разрешается участие на безвозмездной основе в управлении названными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя в порядке, установленном нормативным правовым актом госоргана либо муниципальным правовым актом. Участие в управлении политическими партиями указанным лицам, государственным и муниципальным служащим разрешается без каких-либо ограничений.

При этом сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим предоставляется право участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными объединениями, деятельность которых направлена на развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности. Вместе с тем согласно законопроекту сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставляют граждане, призываемые на военную службу, а также граждане, поступающие в образовательные организации высшего образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по очной форме в должности курсанта.

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Президент РФ внес в Госдуму новый антикоррупционный законопроект

11:16 16/12/2016 Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму новый антикоррупционный законопроект, согласно которому, в частности, на губернаторов будет возложена обязанность по проверке сведений о доходах муниципальных служащих, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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