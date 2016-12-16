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Госдума приняла законопроект о создании справочника востребованных профессий

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Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
12:49 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании базового государственного справочника, содержащего информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором документа о выступает Правительство РФ. Законопроектом предлагается дополнить закон "О занятости населения в РФ" статьей 16-3 , согласно которой будет установлено, что справочник является базовым государственным информационным ресурсом, содержащим информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях.

В справочнике будет приведена следующая основная информация: краткое описание профессии и перспективы ее развития, требования к образованию, специальные требования к допуску к работе, возможность оценки квалификации, связь с действующими классификаторами  социально-трудовой информации.

Законопроектом предусматривается размещение справочника в общественном доступе, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также с использованием информационно-аналитической системы общероссийская база вакансий "Работа в России".

Законопроектом предусматривается, что порядок формирования, ведения и актуализации справочника и перечень содержащейся в нем информации устанавливаются Правительством РФ. Применение справочника позволит формировать предложения по разработке и актуализации профессиональных стандартов, а также федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования и образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами.

Как отмечалось в сообщении кабинета министров, в настоящее время справочник профессий сформирован Минтрудом России, Минобрнауки России совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" с участием заинтересованных организаций. В рамках подготовки справочника проведено исследование профессий и специальностей, отвечающих запросам современного рынка труда. Исследованием были охвачены руководители и специалисты 13,3 тысячи организаций. В справочник включены более 1,6 тысячи наименований профессий.

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Госдума приняла законопроект о создании справочника востребованных профессий

12:49 16/12/2016 Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании базового государственного справочника, содержащего информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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